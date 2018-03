Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Kradfahrerin bei ...

Osnabrück - Kradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Osnabrück - Bei einem Unfall in der Straße Am Kirchenkamp, wurde am Dienstagmittag (11.48 Uhr) eine 16-Jährige schwer verletzt. Die junge Frau fuhr in Höhe der Hausnummer 7 von einem Grundstück nach links auf die Straße Am Kirchenkamp und übersah dabei den Ford einer 75 Jahre alten Frau, die in Richtung Martinistraße unterwegs war. Die Zweiradfahrerin wurde von dem Auto erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de