Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Leichtkraftrad gestohlen

Osnabrück - Leichtkraftrad gestohlen

Osnabrück - Ein Leichtkraftrad mit den Kennzeichen OS-JX 25, entwendeten unbekannte Täter am Freitagabend. Das Zweirad des Herstellers Peugeot, Modell SV 100, wurde gegen 19 Uhr in der Lottter Straße in Höhe der Hausnummer 2 neben einem Fahrradständer abgestellt. Als die Eigentümerin gegen 22.30 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass es gestohlen wurde. Das Diebesgut ist grünmetallicfarben und trägt auf beiden Seiten des Hecks einen Firmenschriftzug. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Kraftrades erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

