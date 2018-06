Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Lkw-Fahrer nötigt ...

Osnabrück - Lkw-Fahrer nötigt Radfahrer

Osnabrück - Ein 51-Jähriger war vergangene Woche Freitag (08.06.2018) mit seinem E-Bike auf der Mindener Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Er fuhr am rechten Fahrbahnrand und befand sich gegen 15.15 Uhr zwischen der Sandforter Straße und der Straße Am Gretescher Turm. Ein hinter ihm befindlicher Lkw-Fahrer betätigte zunächst die Hupe und fuhr anschließend mit einem sehr geringen Abstand an dem 51-Jährigen vorbei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Radfahrer nach rechts aus und stieß mit seinem E-Bike gegen den Bordstein. Der 51-Jährige versuchte den Lkw-Fahrer auf die Situation aufmerksam zu machen, doch der Unbekannte setzte seinen Weg fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Lkw des Herstellers Krone mit Steinfurter Kennzeichen (ST-) gehandelt haben. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, die Hinweise unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegennimmt.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de