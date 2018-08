Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Mehrere Fahrzeugaufbrüche

Osnabrück: Mehrere Fahrzeugaufbrüche

Osnabrück - Unbekannte haben im Stadtgebiet mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. In der Nacht zu Freitag schlugen die Täter in der Rehmstraße (Nähe Sandstraße) die Heckscheibe eines Transporters vom Typ Opel Vivaro ein und nahmen aus dem Inneneraum einen Akkuschrauber der Marke Makita mit. An der Ecke Großer Fledderweg/Braunschweiger Straße wurde am Freitagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 15.40 Uhr die Beifahrerscheibe eines schwarzen Ford Focus eingeschlagen. Der Täter griff in das Auto und nahm eine auf dem Sitz abgestellte schwarze Aktentasche mit. Ein weiterer Fall ereignete sich zwischen dem späten Freitagnachmittag und Samstagmorgen in der August-Hölscher-Straße. Der Täter brach hier das Schloss der Heckklappe eines Mercedes Transporters auf und erbeutete aus dem Innenraum zahlreiche elektrische Werkzeuge. Ein Citroen C2 war am Samstag ein weiteres Ziel von Kriminellen. Bei dem unweit der Schloßstraße geparkten Auto schlugen Unbekannte zwischen 13 Uhr und 22.15 Uhr die Beifahrerscheibe ein und nahmen ein mobiles Navigationsgerät aus dem Wagen mit. Wer sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugaufbrüchen geben kann, ruft bitte bei der Osnabrücker Polizei an. Telefon: 0541-3273203.

