Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Mountainbike aus ...

Osnabrück - Mountainbike aus Keller gestohlen (ACHTUNG: Mit Bild!)

Osnabrück - In der Straße Am Kirchenkamp verschafften sich Unbekannte am Dienstagabend Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Aus dem Keller entwendeten der oder die Täter zwischen 19 und 21 Uhr ein auffälliges 27-Zoll-Mountainbike der Marke Haibike, Modell Freed. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des abgebildeten Fahrrades geben können, melden sich bitte bei der Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

