Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Mountainbike von Balkon ...

Osnabrück: Mountainbike von Balkon gestohlen

Osnabrück - In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in der Ertmanstraße ein graues Mountainbike der Marke Ghost, Modell Kato 7.9 gestohlen. Das Fahrrad stand unverschlossen auf einem etwa 1,60 Meter hohen Balkon eines an der Ecke zur Broxtermannstraße gelegenen Mehrfamilienhauses. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541-3273203 entgegen.

