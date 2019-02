Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Naviceiver gestohlen

Osnabrück - Naviceiver gestohlen

Osnabrück - In der Bramstraße, in Höhe der Hausnummer 116, machten sich Unbekannte zwischen Freitagabend (20.30 Uhr) und Samstagmorgen (07.30 Uhr) an einem grauen VW Caddy zu schaffen. Aus dem Fahrzeug entwendeten der oder die Täter einen Naviceiver der Marke Zenec. Hinweise erbittet die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

