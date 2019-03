Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Orangefarbener Golf ...

Osnabrück: Orangefarbener Golf Plus nach Unfall gesucht

Osnabrück - Eine etwa 65 bis 70 Jahre alte Frau ist am Donnerstagabend mit ihrem orangefarbenem VW Golf Plus im Kurzen Gang an einem Unfall beteiligt gewesen und einfach weitergefahren. Der Fahrer eines schwarzen Polo fuhr gegen 18 Uhr vom Fahrbahnrand an und touchierte dabei den vorbeifahrenden Golf Plus. Die ältere Dame hat den leichten Zusammenstoß vermutlich nicht bemerkt und ihre Fahrt in Richtung Karlstraße fortgesetzt. Sie wird nun gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Osnabrücker Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon: 0541/327-2215.

