Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Pkw-Aufbrüche

Osnabrück - Pkw-Aufbrüche

Osnabrück - Am Samstagabend wurde in einem Osnabrücker Parkhaus (Sparkasse, Schillerstraße) ein Audi A 3 von unbekannten Tätern aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe bei dem auf dem 2. Parkdeck abgestellten Auto ein und entwendeten aus der Mittelkonsole ein I-pod. Die Tat fand am Samstag, zwischen 17 und 18 Uhr statt. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen war ein Renault Master am Jahnplatz geparkt. Auch bei diesem Fahrzeug war die Scheibe eingeschlagen worden. Aus dem Auto stahlen die Diebe das an der Frontscheibe angebrachte Navi. Hinweise zu den Diebstählen bitte an die Polizei unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

