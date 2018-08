Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Pkw bremste Linienbus ...

Osnabrück: Pkw bremste Linienbus aus- drei Personen leicht verletzt

Osnabrück - Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen unbekannten Autofahrer wegen einer Unfallflucht, die sich am Freitagabend auf der Wittekindstraße ereignete. Der Mann war mit seinem weißen Toyota Aygo gegen 19.20 Uhr in Richtung Berliner Platz unterwegs, als er unter der Eisenbahnbrücke plötzlich und ohne ersichtlichen Grund eine Vollbremsung durchführte. Ein nachfolgender Linienbus musste daraufhin ebefalls voll abbremsen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Es kam dabei zwar nicht zum Zusammenstoß, aber drei Businsassen zogen sich bei dem Bremsmanöver leichte Verletzungen zu. Der Toyotafahrer stieg nach der Aktion noch kurz aus seinem Fahrzeug aus und suchte offenbar die körperliche Konfrontation mit dem Busfahrer, stieg dann letztlich aber wieder in seinen Wagen und fuhr weg. Die drei verletzten namentlich nicht bekannten Fahrgäste mussten nicht ärztlich behandelt werden. Die Unfalldienst der Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und nach den drei verletzten Businsassen. Telefon: 0541-3272215.

