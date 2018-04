Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Pkw in der ...

Osnabrück - Pkw in der Tannenburgstraße aufgebrochen

Osnabrück - Am Freitag brachen unbekannte Täter zwischen 06.15 und 11.45 Uhr einen grauen Ford Mondeo auf, der in der Tannenburgstraße in Höhe der Hausnummer 224 parkte. Aus dem Auto entwendeten die Täter ein Navigationsgerät und eine Tachoeinheit. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2115.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de