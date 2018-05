Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Polizei warnt vor Bettlern

Osnabrück: Polizei warnt vor Bettlern

Osnabrück - Die Polizei warnt vor Bettlern an der Haustür, die offenbar Böses im Schilde führen. Am späten Donnerstagnachmittag sind in den Stadtteilen Hellern und Eversburg Personen unterwegs gewesen, die an den Haus-und Wohnungstüren um Geld gebettelt haben. Im Rahmen der Gespräche versuchten die Unbekannten den E-Öffner der Schlösser zu verstellen, wodurch die Türen dann später ohne Schlüssel hätten aufgedrückt werden können. Diese offensichtlichen Vorbereitsungshandlungen für das Eindringen in die Häuser und Wohnungen blieben allerdings nicht in jedem Fall unbemerkt. Die Polizei wurde mehrfach hierüber informiert, konnte die Verdächtigen aber im Rahmen der Nachsuche nicht auffinden. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit und Betroffene um Überprüfung der Haus-und Wohnungstüren. Im Verdachtsfall sollte unverzüglich die Polizei benachrichtigt werden.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Frank Oevermann Telefon: 0541/327-2071 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de