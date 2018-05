Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Radmuttern an Pkw ...

Osnabrück: Radmuttern an Pkw herausgedreht

Osnabrück - Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der sich bereits zwischen dem Samstagnachmittag, 05.05.2018, und dem Montagabend, 07.05.2017, an der Ecke zur Schützenstraße ereignete. Auf dem Parkstreifen vor einer Fahrschule machten sich die Täter an einem schwarzen Ford C-Max zu schaffen und drehten an einer Felge mehrere Radmuttern heraus. Zum Glück bemerkte der Eigentümer des Autos die fehlenden Teile, bevor er den Wagen in Bewegung setzte. Hinweise in der Sache nimmt der Unfalldienst der Osnabrücker Polizei entgegen. Telefon: 0541-3272215.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Frank Oevermann Telefon: 0541/327-2071 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de