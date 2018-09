Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Raub fehlgeschlagen

Osnabrück - Raub fehlgeschlagen

Osnabrück - Am Dienstagmittag versuchten zwei unbekannte Täter in der Wüstenstraße - Weidencaree- , einer 44-jährigen Frau den Rucksack zu rauben. Die Tasche war jedoch Gepäckträger des Rades befestigt, so dass der Versuch fehlschlug. Vermutlich hatten sich die beiden Täter (zwischen 18 und 22 Jahre alt) "fette" Beute erhofft, im Rucksack wäre jedoch nur Altglas gewesen. Die 44-Jährige hatte den Rucksack am Fahrrad befestigt, damit er gegen Diebstahl gesichert war. Das hat ja auch gut geklappt. Der jüngere Täter ist ca. 165 cm groß und schlank, er hat dunkelblonde Haare und trug eine kurze dunkle Hose und ein dunkles T-Shirt. Dieser junge Mann hatte ein altes grünes klappriges Damenrad dabei. Der andere junge Mann ist ca. 180cm groß und schlank, auch er trug kurze dunkel Kleidung. Hinweise zu den beiden Unbekannten nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 entgegen.

