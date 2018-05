Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Rollerfahrer bei ...

Osnabrück - Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Osnabrück - Gegen 8.50 Uhr ereignete sich am Dienstagmorgen ein Unfall im Kreuzungsbereich Holsten Mündruper Straße/ Am Mühlenkamp. Ein 40-jähriger Daimler Fahrer war auf der Straße Am Mühlenkamp stadtauswärts unterwegs. Im Kreuzungsbereich Holsten Mündruper Straße mißachtete er das dortige Stoppschild und damit die Vorfahrt eines 48-jährigen Rollerfahrers, der stadteinwärts fuhr. Der Zweiradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, sein Fahrzeug total beschädigt. Der gesamte Sachschaden wurde auf ca. 3000 Euro geschätzt.

