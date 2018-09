Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Sachbeschädigung durch ...

Osnabrück: Sachbeschädigung durch Feuer

Osnabrück - Am Samstagabend kam es auf dem Spielplatz in der Lothar-Schoeller-Straße zu einer Sachbeschädigung durch vermutlich vier unbekannte junge Männer. Das Quartett steht im Verdacht, gegen 19 Uhr eine hölzerne Sitzbank und den Inhalt eines Mülleimers in Brand gesetzt zu haben. Hierzu wurden trockenes Laub und Äste aufgehäuft und schließlich angezündet. Ein Passant hatte die etwa 17 bis 21 Jahre alten Personen von der zu diesem Zeitpunkt bereits qualmenden Bank weg in Richtung Mindener Straße laufen sehen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, der Schaden wurde von der Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise in der Sache nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0541-3273103 entgegen.

