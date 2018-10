Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Schmuck und Bargeld ...

Osnabrück - Schmuck und Bargeld bei Einbrüchen erbeutet

Osnabrück - Eine Wohnanlage an der Rheiner Landstraße geriet am Freitagnachmittag ins Visier von Einbrechern. In der Zeit von 15.45 bis 17.45 Uhr hebelten der oder die Täter zwei Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Wohnungen. Sie durchsuchten das Mobiliar und stahlen Schmuck und Bargeld. In einer Wohnung wurde eine männliche Person gegen 16.20 Uhr von der Bewohnerin überrascht, woraufhin der Einbrecher flüchtete. Beschrieben wurde der Unbekannte als ca. 25 Jahre alt. Er hatte eine schlanke/hagere Figur, ein schmales Gesicht und hellblonde, lockige Haare. Bekleidet war der Mann mit einem grauen, hüftlangen Anorak und einer verwaschenen Jeans mit Seitentaschen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

