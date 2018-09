Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Schutz vor Einbrecher- ...

Osnabrück: Schutz vor Einbrecher- noch wenige Restplätze frei

Osnabrück - Die Polizeiinspektion Osnabrück hält am Mittwoch, 12. September, um 18.00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Firma Kötter & Siefker, Hasestraße 10 in Osnabrück, einen Vortrag zum Thema Einbruchschutz. Wie ist die Entwicklung der Einbrüche in Osnabrück und wie brechen die Täter ein? Kann ich mich dagegen schützen? Während der Veranstaltung wird ein Hebeltest an einem Fenster durchgeführt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter der Telefonnummer 0541/35841350 oder per Mail an sicherheit@ks-info.com

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Frank Oevermann Telefon: 0541/327-2071 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de