Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Schwarzer Audi Kombi ...

Osnabrück - Schwarzer Audi Kombi gesucht

Osnabrück - Am Dienstag kam es gegen 14.25 Uhr/14.30 Uhr zu einem Unfall auf dem Erich-Maria-Remarque-Ring. Der Fahrer eines schwarzen Audi Kombi wechselte in Fahrtrichtung Altstadtbahnhof plötzlich den Fahrstreifen, so dass der Fahrer eines silbernen 5er BMW nach rechts auf den Gehweg ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Dabei kollidierte der BMW mit einem Verkehrsschild. Der schwarze Audi fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt der Verkehrsunfalldienst unter 0541 327 2315 oder 0541 327 2215 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Anke Hamker Telefon: 0541/327-2072 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de