Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Schwarzes Herrenrad ...

Osnabrück - Schwarzes Herrenrad gestohlen

Osnabrück - Aus dem Innenhof eines Mehrparteienhauses in der Eisenbahnstraße, entwendeten Unbekannte am Samstag ein schwarzes Herrenrad des Herstellers VSF, Modell T 300. Die Täter verschafften sich zwischen Mitternacht und 13 Uhr Zutritt zu einer dortigen Fahrradgarage, durchtrennten das Schloss des 28-Zoll-Rades und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Das Fahrrad ist mit einem 52cm-Rahmen und einer 8-Gang-Kettenschaltung ausgestattet. Zudem befindet sich auf dem schwarzen Rahmen ein weißer Schriftzug. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-3240 oder 327-2115.

