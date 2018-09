Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Straßenraub in Voxtrup

Osnabrück: Straßenraub in Voxtrup

Osnabrück - Ein 45-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag an der Meller Landstraße Opfer eines Raubdeliktes geworden. Der Osnabrücker stand gegen 00.30 Uhr an der Haltestelle "Spitze" und wartete auf den Bus, als er von zwei unbekannten Männern auf seinen Fahrausweis angesprochen wurde. Plötzlich erhielt das Opfer einen Schlag ins Gesicht und ging zu Boden. Das Täterduo nahm dem Mann in der Folge die Geldbörse ab und rannte weg. Eine Fahndung der Polizei nach den Kriminellen blieb erfolglos. Das Opfer erlitt Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der eine Täter war etwa 20 bis 25 Jahr alt, schlank und hatte kurze Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug der junge Mann eine graue Kapuzenjacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonummer 0541-3273203.

