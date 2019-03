Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Tabakwaren und Bargeld ...

Osnabrück - Tabakwaren und Bargeld erbeutet

Osnabrück - An der Pagenstecherstraße trieben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen Automatenaufbrecher ihr Unwesen. In der Zeit von 19 Uhr (Sonntag) bis 08 Uhr (Montag) machten sie sich in Höhe der Hausnummer 135 an einem auf dem Gehweg aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen und leerten diesen gewaltsam. Einen zweiten Automaten hebelten die Täter im Eingangsbereich eines Fast-Food-Restaurants an der Ecke Römereschstraße auf. In der Zeit zwischen Mitternacht und 08 Uhr (Montag) stahlen sie Bargeld und Tabakwaren. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240.

