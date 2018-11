Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Teure ...

Osnabrück: Teure Pkw-Diagnosegeräte gestohlen

Osnabrück - Ein Unbekannter hat am Dienstagabend bei einem Einbruch in der Averdiekstraße mehrere teure Diagnosegeräte für Pkw erbeutet. Der Täter verschaffte sich vermutlich gegen 19 Uhr gewaltsam Zutritt in die Werkstatthalle eines Autohauses, nahm dort vier Laptopgeräte im Gesamtwert von über 10.000 Euro an sich und machte sich danach mit seiner Beute aus dem Staub. Mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte ein etwa 185cm großer Mann mit heller Hautfarbe und kurzen, dunklen Haaren. Die Person trug ein helles Basecap, eine helle Jacke, helle Sportschuhe, eine dunkle Hose und hatte eine helle Umhängetasche mit schwarzem Tragegurt dabei. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Telefon 0541-3273203.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Frank Oevermann Telefon: 0541/327-2071 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de