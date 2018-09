Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Teures E-Bike gestohlen

Osnabrück: Teures E-Bike gestohlen

Osnabrück - Am Samstagvormittag ist an der Ecke Große Straße/Jürgensort ein teures E-Bike gestohlen worden. Das graue Fahrrad der Marke Kalkhoff, Modell Impulse i8, war mit einem Faltschloss an einen Metallbügel angeschlossen gewesen und wurde vom Täter zwischen 10.15 Uhr und 12 Uhr gestohlen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541-3273203 entgegen.

