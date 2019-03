Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Toyota und BMW wurden ...

Osnabrück: Toyota und BMW wurden gestohlen

Osnabrück - Am Wochenende kam es im Stadtgebiet zum Diebstahl zweier Pkw. Im Zeitraum zwischen dem Freitagnachmittag und Samstagmorgen brachen Unbekannte im Theanolte-Bähnisch-Hof einen etwa 3 Jahre alten schwarzen Toyota RAV 4 (Kennzeichen: OS-A 9117) auf und fuhren mit dem Fahrzeug weg. Ein schwarzes, etwa 7 Jahre altes, BMW M3 Cabrio mit dem Kennzeichen OS-HZ 87 wurde am Samstag, zwischen 3 Uhr und 17.45 Uhr, in der Föhrenstraße gestohlen. Wer Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Autos geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203 oder -2215.

