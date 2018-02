Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Trekkingrad am ...

Osnabrück - Trekkingrad am Klinikum gestohlen

Osnabrück - Zwischen Sonntagmorgen und der Nacht zu Montag wurde am Klinikum, Am Finkenhügel, eine silbernes Trekkingrad der Marke ROSE, Black Creek-5, von unbekannten Tätern entwendet. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des hochwertiges Trekkingrades nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541 327 2215 oder 0541 327 3203 entgegen.

