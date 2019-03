Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Trekkingräder gestohlen

Osnabrück - Trekkingräder gestohlen

Osnabrück - Zwei Trekkingräder entwendeten unbekannte Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend. In der Natruper Straße, zwischen der Piesberger Straße und der Fritz-Berend-Straße, erbeuteten die Diebe zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 07 Uhr, ein schwarzes 28-Zoll-Rad der Marke Raleigh, Modell Rushhour 6.5. Das Zweirad ist mit einer 8-Gang-Nabenschaltung ausgestattet und mit grünem Dekor versehen. In der Straße Johannisfreiheit geriet am Donnerstagabend ein schwarzes Herrentrekkingrad der Marke Stevens ins Visier der Täter. Sie machten sich zwischen 20.15 und 23.45 Uhr an dem Schloss des 28-Zoll-Fahrrades zu schaffen und nahmen es mit. Das Zweirad verfügt über eine 21-Gang-Kettenschaltung und graue Griffe. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Räder geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-2215 zu melden.

