Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Unbekannte entwenden ...

Osnabrück - Unbekannte entwenden Smart-Cabrio

Osnabrück - In der Nacht von Dienstag 22.00 Uhr auf Mittwoch 06.50 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Straße "Am Galgesch" im Stadtteil Schölerberg einen grauen Smart Fortwo (Cabriolet) und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter der Rufnummer 0541-327 3203 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Pressestelle Kira Sell Telefon: 0541/327-2074 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de