Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Unfall auf dem ...

Osnabrück - Unfall auf dem Johannistorwall

Osnabrück - Am Dienstagabend ereignete sich gegen 22 Uhr ein Unfall auf dem Johannistorwall in Höhe Kommenderiestraße. Eine 33-jährige Frau war mit ihrem Renault Twingo in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. In Höhe der Kreuzung Kommenderiestraße übersah sie den einbiegenden Pkw VW Fox eines 30-jährigen Mannes. Es kam zur Kollision der beiden Autos, beide Fahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mußten abgeschleppt werden.

