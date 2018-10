Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Unfall auf der Lotter ...

Osnabrück - Unfall auf der Lotter Straße

Osnabrück - Bei einem Unfall auf der Lotter Straße wurden am Donnerstagnachmittag eine 31 Jahre alte Autofahrerin und ihr ein Jahr altes Kind leicht verletzt. Ein 70-Jähriger wollte mit seinem Audi gegen 15.40 Uhr von der Bergstraße nach links auf die Lotter Straße in Richtung stadteinwärts abbiegen. Dabei übersah er den VW der 31-Jährigen, die auf der Lotter Straße in Richtung stadtauswärts fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitten die beiden Insassen in dem VW leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Lotter Straße wurde ab dem Heger-Tor-Wall bis 16.50 Uhr in Richtung stadtauswärts gesperrt.

