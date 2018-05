Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Unfall in Eversburg

Osnabrück - Unfall in Eversburg

Osnabrück - Bei einem Unfall auf der Atterstraße in Eversburg, wurde am Dienstagnachmittag ein 13 Jahre alter Junge schwer verletzt. Eine 79-jährige Autofahrerin war mit ihrem Mazda gegen 14.30 Uhr in Richtung stadtauswärts unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen erfasste sie in Höhe der Hausnummer 72 den 13-Jährigen, als dieser mit seinem Skateboard den dortigen Zebrastreifen überqueren wollte. Der Junge zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de