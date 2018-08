Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Unfallflucht

Osnabrück - Unfallflucht

Osnabrück - Freitagnachmittag ereignete sich gegen 15.05 Uhr eine Unfallflucht auf der Niedersachsenstraße. Der Fahrer eines VW Multivan wollte von der Niedersachsenstraße nach links auf den Parkplatz der AOK abbiegen. Von hinten näherte sich ein Kleinkraftrad. Im Abbiegevorgang des Autos kollidierte das Moped mit dem Fahrzeug und der Fahrer stürzte. Dann nahm er sich sein Kleinkraftrad und floh in Richtung Pottgraben/ Petersburger Wall. An dem VW Multivan entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Verursacher machen können, sind aufgefordert, sich unter 0541 327 2315 oder 0541 327 2115 bei der Polizei zu melden.

