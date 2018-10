Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Unfallflucht

Osnabrück - Unfallflucht

Osnabrück - Ein schwarzer Daimler C180 wurde am Dienstag zwischen 8 Uhr und 17.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Mindener Straße (Höhe Hausnr. 118) von einem unbekannten Auto hinten rechts angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden, sondern setzte seine Fahrt fort. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei, 0541 327 2315 oder 0541 327 2215.

