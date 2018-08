Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Unfallflucht durch ...

Osnabrück - Unfallflucht durch schwarzes Taxi

Osnabrück - Dienstagabend ereignete sich gegen 17.25 Uhr eine Unfallflucht an der Rheiner Landstraße, vor dem Seniorenheim/ Hermann-Bonnus-Haus. Ein schwarzes Taxi mit einer Werbeaufschrift (Malerbetrieb aus Osnabrück) kam aus der Einfahrt des Seniorenheims. Ein 29-jähriger Fahrradfahrer, der auf dem Radweg stadteinwärts fuhr, musste wegen des Taxis stark abbremsen und stürzte. Nach einem Gespräch mit dem Fahrer des Autos begab sich der junge Mann in das Altenheim, um seine Wunden versorgen zu lassen, später wurde der Radfahrer schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Taxifahrer war zwischenzeitlich weitergefahren und hatte sich nicht mehr um den Verletzten gekümmert. Der Unfalldienst der Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Taxifahrer (40-50 J.) machen können, unter der Rufnummer 0541 327 2215 oder 0541 327 2315 anzurufen.

