Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Unfallflucht im Sommerkamp

Osnabrück: Unfallflucht im Sommerkamp

Osnabrück - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in der Straße Sommerkamp zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug einen am Straßenrand der Sackgasse abgestellten schwarzen Mercedes beschädigt und ist danach einfach weggefahren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück zu melden. Telefon: 0541-327-2215.

