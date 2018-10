Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Unfallflucht in der ...

Osnabrück - Unfallflucht in der Parkstraße

Osnabrück - In der Tiefgarage eines Parkhauses in der Parkstraße ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen 09.50 Uhr und 10.30 Uhr eine Unfallflucht. Ein dort geparkter grauer VW Golf Plus wurde von einem anderen Auto angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden, sondern fuhr einfach weiter. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei, 0541 327 2315 oder 0541 327 2115.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Anke Hamker Telefon: 0541/327-2072 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de