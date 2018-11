Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Unfallflucht in der ...

Osnabrück - Unfallflucht in der Ruwestraße

Osnabrück - In der Ruwestraße, in Höhe der Hausnummer 14, wurde am Mittwoch ein blauer BMW Kombi angefahren und beschädigt. Der Pkw parkte zwischen 09.30 und 15.45 Uhr am Straßenrand, als ein Unbekannter gegen das Auto stieß und sich anschließend entfernte, ohne sich um den verursachten Schaden von ca. 1500 Euro zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

