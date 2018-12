Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Unfallflucht in der ...

Osnabrück: Unfallflucht in der Schinkelstraße

Osnabrück - Am Mittwoch kam es auf dem Parkplatz der Deutschen Bahn Netz AG in der Schinkelstraße zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter brauner Ford Mondeo Kombi wurde in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 15.50 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher fuhr danach weg und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte beim Unfalldienst der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541-3272215.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Frank Oevermann Telefon: 0541/327-2071 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de