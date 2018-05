Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Verdacht auf Giftköder ...

Osnabrück - Verdacht auf Giftköder in der Voxtruper Straße

Osnabrück - Am Montagmittag meldete eine 53-jährige Osnabrückerin, dass sie auf ihrem Grundstück in der Voxtruper Straße vermutlich einen Giftköder gefunden habe. Nach einem Spaziergang nahm ihr Hund neben der Einfahrt zu ihrem Grundstück unterhalb einer Hecke einen Gegenstand auf. Sie konnte verhindern, dass der Hund diesen Gegenstand zu sich nahm, so dass das Tier nicht zu Schaden kam.

Bei dem Gegenstand handelt es sich eine grobe Wurst, dessen Aufbereitung darauf schließen lässt, dass es sich um einen Giftköder handeln könnte.

Aufgrund der Positionierung des Köders, hätte jeder vorbeilaufende Hund diesen aufnehmen und fressen können. Selbst kurz angeleinte Hunde wären auf dem schmalen Gehweg in der Lage gewesen, den Köder aufzunehmen.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Angaben zu dem mutmaßlichen Tierquäler machen können, sich unter 0541 327 3317 zu melden.

