Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Verkehrsunfall im ...

Osnabrück: Verkehrsunfall im Widukindland

Osnabrück - Mehrere verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Montagnacht auf der Bremer Straße ereignete. Ein mit drei jungen Leuten besetzter VW Polo war gegen 23.05 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als der Fahrer in Höhe einer Mittelinsel vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und des Umstandes, dass alle vier Reifen abgefahren waren die Kontrolle über den Wagen verlor und nach links über die Straße schleuderte. In der Folge prallte der Wagen gegen zwei auf dem Seitenstreifen geparkte Autos, die um mehrere Meter verschoben wurden und dabei einen Stromverteilerkasten der Stadtwerke beschädigten. Der Polo schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam dort schließlich zum Stillstand. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden drei weitere Autos beschädigt. Der 22-jährige Fahrer des Polo und die beiden 17 und 18 Jahre alten Insassinnen erlitten zum Glück nur leichte Verletzungen und wurden mit Rettungwagen ins Krankenhaus gebracht. Die Bremer Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme und Fahrbahnsäuberung bis etwa 02.25 Uhr voll gesperrt. Es kam dadurch nur zu leichten Verkehrsbehinderungen.

