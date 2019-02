Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Versuchter Einbruch in ...

Osnabrück - Versuchter Einbruch in Reihenmittelhaus

Osnabrück - Ein Reihenmittelhaus an der Schreberstraße geriet am Dienstagabend ins Visier von Einbrechern. Zwei unbekannte Täter versuchten eine Terrassentür aufzuhebeln, als eine Bewohnerin gegen 23.30 Uhr auf die Geräusche aufmerksam wurde. Sie schaute nach und überraschte die dunkel gekleideten Männer, die daraufhin von ihrem Vorhaben abließen und in Richtung Limberger Straße flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3240 oder 327-2115 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de