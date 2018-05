Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Versuchter Handtaschenraub

Osnabrück - Versuchter Handtaschenraub

Osnabrück - In der Katharinenstraße, Ecke Adolfstraße, versuchte ein Unbekannter am Donnerstagabend die Handtasche einer 23-Jährigen zu stehlen. Die junge Frau war gegen 22.08 Uhr in Begleitung einer 24-Jährigen in Richtung Am Kirchenkamp unterwegs. Als ihnen auf dem Gehweg ein Unbekannter entgegen kam, machten die beiden Frauen dem etwa 20 Jahre alten Mann Platz. Unmittelbar danach drehte sich der Unbekannte plötzlich um, griff nach der Handtasche der Frau und schlug ihr ins Gesicht. Die 23-Jährige hielt ihre Tasche jedoch weiterhin fest und ihre 24 Jahre alte Begleiterin wehrte den Dieb mit einem Regenschirm ab. Daraufhin flüchtete der Unbekannte schließlich ohne Beute in Richtung Adolfstraße/Lotter Straße. Er war ca. 1,70 m groß und hatte ein breites Gesicht. Bekleidet war der Mann mit einer grauen Jogginghose (mit Bündchen an den Beinen) und einer schwarzen Jacke. Außerdem trug er ein Cappy auf dem Kopf. Hinweise zu dem versuchten Handtaschenraub erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

