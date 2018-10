Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Volltrunken mit dem ...

Osnabrück - Volltrunken mit dem LKW auf der A30 und der A1 unterwegs

Osnabrück - Montagnachmittag, gegen 16:40 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei einen Hinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt. Ein Zeuge teilte mit, dass ein litauischer Sattelzug mit Schlangenlinien auf der A30 in Richtung Niederlande unterwegs sei. Die Autobahnpolizei stellte den beschriebenen Sattelzug zwischen zwischen Hellern und Hasbergen fest. Das "Bitte Folgen" - Signal wurde vom Fahrer komplett ignoriert. Im Lotter Kreuz wechselte er dann auf die A1 in Richtung Bremen. Da der Sattelzug in sehr starken Schlangenlinien fuhr, wurde er auf dem Seitenstreifen kurz hinter dem Lotter Kreuz zum Stehen gebracht und kontrolliert. Ein beim 35-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Auch bei der Befragung durch die Polizisten konsumierte der LKW-Fahrer noch Alkohol. Dem Mann wurden mehrere Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Anke Hamker Telefon: 0541/327-2072 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de