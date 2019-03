Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Weißer VW Golf ...

Osnabrück - Weißer VW Golf angefahren und beschädigt

Osnabrück - In der Straße Im Fange stieß ein Unbekannter am Samstag zwischen 12.30 und 15.30 Uhr gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten, weißen VW Golf. Anschließend entfernte sich der Autofahrer, ohne sich um den verursachten Schaden von ca. 1500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-2215 bei der Osnabrücker Polizei.

