Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Werkzeugdiebstahl

Osnabrück - Werkzeugdiebstahl

Osnabrück - Am Hauswörmannsweg geriet in der Nacht zu Sonntag ein weißer Fiat Kastenwagen ins Visier unbekannter Täter. Diese machten sich zwischen 21.15 Uhr (Samstag) und 01.50 Uhr (Sonntag) an der Hecktür des Fahrzeugs zu schaffen und stahlen aus dem Inneren diverse Werkzeugkoffer. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 zu melden.

