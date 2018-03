Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Zeugen nach ...

Osnabrück - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osnabrück - An der Belmer Straße kam es zwischen Freitagabend und Samstagmorgen zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines silbernen Opel Corsa stellte sein Auto gegen 20 Uhr in Höhe der Hausnummer 431 auf einem Seitenstreifen ab. Als er gegen 11.45 Uhr zurückkehrte, musste er am hinteren, linken Kotflügel einen Unfallschaden feststellen. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de