Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Zeugen nach ...

Osnabrück - Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Osnabrück - Auf der Mercatorstraße, in Höhe der Hausnummer 4, kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines silbernen Opel Ampera stellte sein Auto gegen 10.45 Uhr am Fahrbahnrand ab. Als er gegen 13 Uhr zurückkehrte, musste er an der linken Fahrzeugseite mehrere Beschädigungen feststellen. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem blauen Auto unterwegs war, hatte sich entfernt, ohne sich um den Schaden von ca. 2000 Euro zu kümmern. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Freitagabend am Hoffmeyerplatz im Stadtteil Wüste. Ein 21 Jahre alter Radfahrer bog gegen 19.20 Uhr von der Parkstraße nach rechts in die Rehmstraße ab. Zur gleichen Zeit befuhr ein Unbekannter mit einem schwarzen BMW (3er-Reihe) die Rehmstraße in Richtung stadtauswärts. Unmittelbar vor der Kreuzung überholte der Mann einen Pkw, der nach rechts in die Parkstraße abbiegen wollte. Um nicht frontal mit dem BMW zusammenzustoßen, musste der Rennradfahrer ausweichen. Dabei stürzte der 21-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher setzte seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Er wurde als südländisch aussehend beschrieben, war ca. 25 bis 30 Jahre alt und trug einen Vollbart. Hinweise zu den Unfallfluchten erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de