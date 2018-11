Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Zeugen nach ...

Osnabrück - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osnabrück - In dem Parkhaus Ledenhof-Garage an der Alten Münze ereignete sich am Freitag eine Unfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen BMW X3 hatte ihr Auto gegen 09.30 Uhr unbeschädigt auf der 2. Ebene abgestellt. Als sie gegen 16.15 Uhr zurückkehrte, musste sie am vorderen Stoßfänger einen Schaden von etwa 2.000 Euro feststellen. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Osnabrück entgegen, Telefon 0541/327-2215.

