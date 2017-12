Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Zeugen nach Einbrüchen ...

Osnabrück - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Osnabrück - Am Montag kam es in Osnabrück zu zwei Einbrüchen. In der Haarmannstraße hebelten die Einbrecher zwischen 11 und 18.45 Uhr an einem Einfamilienhaus ein Fenster auf. Die Täter durchsuchten die Räume nach Diebesgut und entwendeten hochwertigen Schmuck. An der Rheiner Landstraße geriet zwischen 10.40 und 19.40 Uhr ein Mehrparteienhaus ins Visier Unbekannter. Sie machten sich im Obergeschoss an einer Wohnungstür zu schaffen und stahlen Unterhaltungselektronik. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

