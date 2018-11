Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Zeugin zu ...

Osnabrück: Zeugin zu Leergutdiebstahl gesucht

Osnabrück - Die Polizei sucht nach einer unbekannten Frau, die am Montagvormittag Zeugin eines Leergutdiebstahls im Edeka-Markt an der Natruper Straße geworden ist. Die Kundin hatte gegen 11 Uhr einer Angestellten des unweit des Eversburger Platzes befindlichen Supermarktes davon berichtet, dass kurz zuvor drei Personen einen großen Sack mit Pfandflaschen aus dem Leergutlager gestohlen hätten. Das Trio sei dann mit ihrer Beute in einen dunklen Pkw gestiegen und in unbekannte Richtung weggefahren. Die Zeugin und weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Osnabrücker Polizei zu melden. Telefon: 0541-3273203 oder 0541-3272215.

